„Apteeker Melchior“ valiti USA Palm Springsi filmifestivalile

Palm Springsi rahvusvaheline filmifestival on üks Põhja-Ameerika suurem ja mainekam filmifestival, mille programm toob kohale suuri staare ning hulgaliselt kinokülastajaid. Festival on Põhja-Ameerika TOP3 hulgas, pälvib ohtralt meediatähelepanu ning sinna saamine on ka Eesti filmitegijate jaoks märkimisväärne saavutus.