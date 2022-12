KROONIKA PODCAST | Beatrice depressioonis: oktoobris hakkasin arstiaega otsima ja alles veebruaris saan psühhiaatri juurde

Hoolimata sellest, et aasta 2022 tähendas Beatrice`i jaoks kuuendat korda abielusamasse sõudmist Laur Lajaga, on rõõmu kõrval jätkunud ka muresid.

„Kolimine tähendab Slaavi kulutuuris surma ja mina olen sel aastal seitse korda kolinud,“ räägib põline tallinlane Beatruce, kes elab nüüdsest Tartus. Ta tunnistab, et suur enamus tema sõpru elab Tallinnas, mistap tunneb ta Tartus end aegajalt kammitsetult.

„Me ei ela kesklinnas ja lisaks tabas mind probleem jalgadega, mul on raske käia ning see piirab minu elu ja tegevust,“ tunnistab Beatrice, kes sulges Tallinnas šampanjabaari Mull.

Ja nagu kõigest oleks veel vähe - Beatrice kuulub nende inimeste hulka, kes ei armasta detsembrit ega jõuludega seotud pidustusi. Kuidas olla üle saabuvate jõuludega seotud masendusest? Miks on see aasta Beatrice`i jaoks olnud iseäranis raske? Mis viis ta depressiooni veerele ja miks peab ta sedavõrd kaua ootama aega, et arsti juurde pääseda? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti.