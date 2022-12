VÕRDLE | „Simon, kas su nägu sulab?“ Telestaari välimus paneb fänne lausa paluma, et ta botoxiga lõpparve teeks

63-aastane Cowell ei figureeri praegusel ajal enam igapäevaselt meedias, kuid nüüd tuli ta taas avalikkuse ette, et reklaamida Briti talendisaate uut hooaega. Kui varem nägi ta välja natuke räsitud ja mehelikum, siis nüüd on ta nahk nii sile ja hambad nii valged, et kogu tema nägu peegeldab otseses mõttes vastu.

Daily Mailis kirjutatakse, et kuigi Cowell on viimase viie aastaga võtnud alla mitukümmend kilo ja jätnud mitmed tervist kahjustavad sõltuvused maha, siis arvatavasti on tema muutunud välimuse taga ka ilukirurgia. Kui päris noa all ta polegi käinud, siis nii siledaid põski ja otsaesist saavutab sellises vanuses peale kaalulangetust vist ainult Botoxiga.