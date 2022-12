Jõulumaagia Nõmme mändide all: Taavi ja Luisa Rõivas näitavad, kuidas tähistatakse pühasid nende uhkes kodus

Vaikselt langev lumi akna taga, kuum glögi klaasis auramas, tuli kaminas praksumas ja üksteisele öeldud soojad sõnad loovad hubase jõuluatmosfääri, mida tahaks jagada kõige kallimate inimestega. Laulja Luisa Rõivas (35) jumaldab jõule. Ta naudib jõulumuusikat, kuuse ehtimist ja piparkookide küpsetamist koos lastega. Luisa ütleb, et pole ilusamat hetke, kui kodu on vaikne, täis küünalde lõhna, ja ta teab, et lapsed on õnnelikud.