FOTO | See paar paitaks küll silma! Jennifer Aniston semmib maailma ühe seksikaima mehega?

53-aastase „Sõprade“ staari eksmeeste hulka kuuluvad nii Brad Pitt kui ka Justin Theroux. Mõlemaga kohutus Aniston tänu tööle ning oma uue väidetava silmarõõmuga on ta samuti hetkel koostööd tegemas seriaali „The Morning Show“ raames.

Tegemist on Anistonist kaks aastat noorema näitleja Jon Hammiga. Juba mõne nädala eest hakkasid levima kuuldused, et staarid on võtteplatsil vägagi flirtivad, ning nüüd on nad filminud koos ka reklaamklipi Vital Proteins proteiinisnäkkidele. Antud videost on näha, et Anistoni ja Hammi vahel on palju keemiat.

Kuid siiski tuletab Daily Mail meelde, et ametlikult on Hamm veel suhtes tüdruksõbra Anna Osceolaga. Kumbki osapool pole teatanud, et nad oleks hiljuti lahku läinud. Samuti teatas Hamm alles mõni aeg tagasi, et on Osceolasse meeletult armunud ning tahaks just temaga maha rahuneda ja pere luua.

Samas on Aniston viimastel kuudel teatanud, et on pärast kahte lahutust taas valmis armastust leidma.