Rokkmuusika sümbol The Scorpions annab suvel Tallinna lauluväljakul kontserdi

Ligi 60 aastat maailma muusikalaval tegutsenud The Scorpions on ajastu üks suurmaid sümboleid. Oma teel on ansambel jätnud tugeva jälje heavy metali, hard rocki, glam metali ja soft rocki stiilidesse. The Scorpions on nii muusika kui stiiliga olnud inspiratsiooniks paljudele tänapäeva rokkstaaridele.

Suurhittide pikk nimekiri, suurejoonelised maailmatuurid ja aastakümneid väldanud edukas stuudiotöö on The Scorpionsist teinud generatsioone ühendava bändi, kes järjest rohkem kõnetab just nooremaid muusikafänne.

The Scorpions on alates 1972. aasta „Lonesome Crow“ esikalbumist kuni selleaastase „Rock Believerini“ loonud 19 albumit, mis on müünud ligi 120 miljonit koopiat, olles müügitulult üks enimteeniv rokkartist.

Bändi suurim kommertshitt „Wind of Change“ 1990. aasta plaadilt „Crazy World“ on üle 14 miljoni singli müügitulemusega maailma üks enimmüüdud laule. Koos „Still Loving You“, „Send Me An Angel'i“ ja „Rock You Like a Hurricane'iga“ on need muusikamaailma üldtunnustatud hümnid ja ajastu tippnäited.

The Scorpions loodi Saksamaal 1965. aastal kitarrist Rudolf Schenkeri poolt. Mõne aasta pärast ühines bändiga Klaus Meine, kes andis oma kordumatu häälega just selle vajaliku vokaali, mis nii äratuntavalt bändi lauludes kõlab.



Järgmise suve välikontserdi piletid tulevad müüki 9. detsembril.