FOTOD | Ei mingit briti aktsenti! Meghan ja Harry avalikustasid seninägemata kaadrid oma pojast

Kuid Harry ja Meghani värskes Netflixi seriaalis näitab nende vanemat last mitmel korral. Avalikkus kuuleb ka poissi rääkimas ning selgub, et suurema osa oma senisest elust USAs elanud Archie ei ole võtnud omaks oma isa aktsenti ehk tema häälest ei saagi aru, et tegemist oleks Briti kuningapere liikmega.

Kui varem oli teada, et nii Archie kui ka ta õde Lilibet on sarnaselt isale punapead, siis värskematest kaadritest on näha, et pisipoeg on saanud pähe natuke kohevama soengu, kui Harryl lapsepõlves oli.