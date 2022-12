FOTOD | Kaunid ja kuulsad naised särasid uhke ehtepoe avamisel

„Jõulud on nii hea aeg, et meelde tuletada kui oluline on kokku saada ja lähedastega aega veeta. Oma kalleid meeles pidada ja neile häid soove edasi anda. Ilusate emotsioonide ja armsate mälestuste loomise aeg“, räägib Aveli Kippari, Goldtime ostujuht. „Minu käest on jõulude eel nii palju küsitud, et mis on siis ikkagi parim jõulukingitus? Pole kahtlustki, see on aeg kõige lähedasematele. Aga mitte ainult! Kuna minu jaoks mitmeid ilusaid mälestusi kannavad just ehted, mida ma kannan, siis soovitan lähedasi alati millegi isikupärase ja personaalsega meeles pidada. Näiteks tähenduslik sümbol või kaunis sõnum. Vahel ütleb ehe rohkem kui tuhat sõna!“