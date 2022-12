Kas juba esimesel minutil valetatakse? Buckinghami palee andis Harry ja Meghani doksarjale avaliku tagasilöögi

Kuid nüüd on Buckinghami palee esindaja teatanud, et Harry ja Meghani doksarja esimestel momentidel väidetavalt juba valetatakse. Nimelt kuvatakse esimeses osas ekraanile kiri, milles kinnitatakse, et sarja tegijad pöördusid ka kuningliku perekonna poole, kuid nendest keegi ei soostunud kaamerate ette tulema ja kommentaari andma.