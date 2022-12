Rootsi kroonprintsess Victoria haigestus enne tähtsat galat

Rootsi kuningakoja pressiesindaja Margareta Thorgren kommenteeris teisipäeval Victoria tervislikku seisundit väljaandele Svensk Dam. „Kroonprintsessil on kerge külmetus. Võtame asja päev korraga,“ sõnas Thorgren. Victoria abikaasa prints Daniel ja nende ühised lapsed on terved.

Laupäeval ootab kroonprintsess Victoriat suurem sündmus, Nobeli galaõhtusöök. Kuningakoja pressiesindaja sõnul loodab Victoria selleks päevaks terveks saada. Tegemist on mitu tundi kestva üritusega, kus kroonprintsess on kogu maailma tähelepanu all. Tänavune Nobeli pidu on märgilise tähtsusega, sest koroonapandeemia tõttu pole seda paar aastat peetud. Pidulik õhtusöök toimus viimati 2019. aastal, vahendab Iltalehti.