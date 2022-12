Beatrice võtab aasta kokku: lõputud tervisemured, kaotatud inimesed ja pikk järjekord psühhiaatri juurde

Beatrice sõnas, et tema aasta on olnud erakorraliselt sündmusterohke. „Väga palju oli feilimist, läbikukkumist ja ma olen väga palju ära kaotanud selle aastaga. Minu jaoks on olnud see aasta ülimalt intensiivne ja raske,“ avaldas ärinaine ja lisas, et tema aasta oli päris keeruline.

Samas tõdes Beatrice, et tal tuleb endale meelde tuletada ka häid asju käesolevast aastast. „Kui on sellised suured muudatused ja väga rasked ajad, siis on väljakutse leida midagi muud,“ rääkis ta.

Raske aasta seisis naise jaoks selles, et tal oli vaja korduvalt kolida. Kokku kolis ta see aasta seitse korda, nii kodu kui ka töö asjadega. „See on väga väsitav ja stressirikas muudatus,“ lausus ta. Samuti pidi ta tegema tänavu otsuse sulgeda oma šampanjatuba Mull. „Väga palju lööke on tulnud,“ nentis Beatrice.

Miks ei armasta Beatrice detsembrit ega jõuludega seotud pidustusi? Miks peab ta kaua ootama aega, et arsti juurde pääseda? Mis mured on Beatrice'il tervisega? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti.

