Spekulatsioonid Hispaania meedias: Shakira vutitähest eksi Pique uus suhe on läbi

Hispaania meedias levivad mitmed artiklid, et Pique ja tema tüdruksõbra Clara Chia Marti paar kuud kestnud suhe on läbi saanud. Erinevad väljaanded kirjutavad, et Pique ja Marti lahkuminekul on mitmeid põhjuseid. Noorel neiul polnud enam olla mugav tuntud jalgpalluriga suhtes, kuna peale oma töö peab Gerard tegelema enda ja Shakira ühiste poegadega. Peagi reisivad pojad Sasha ja Milan oma lauljannast emaga Ameerika Ühendriikidesse ja hakkavad seal elama.