Perekond mures: „Jackassi“ staar Bam Margera viibib haiglas hingamisaparaadi all

Väljaandele TMZ laekunud info kohaselt on tuntud komöödiastaar haiglas maadlemas raske kopsupõletikuga, mille muudab veel rängemaks lisandunud COVID-19.

Margera`le lähedal seisvate allikate sõnul viidi mees San Diego haiglasse käesoleva nädala alguses. Seal selgus, et tal on lisaks kopsupõletikule ka koroonaviirus. Margera on arstide poolt määratud hingamisaparaadi alla ning viibib intensiivpalatis. Margera seisund on viimaste teadete kohaselt siiski stabiilne.

Pidevalt erinevate mõnuainetega kimpus olev „Jackassi“ staar on välismeedia väitel käinud viimasel aastal korduvalt võõrutusravil. Olgugi, et alles mullu läbis ta aastase programmi narkootikumidest ja alkoholist võõrutamiseks.

Meediast on läbi käinud ka väited, et ühel oma võõrutusravil sai Margera tuttavaks advokaadiga, kes väitis, et saab Margera kohtu poolt määratud ravisessioonidest päästa. Pärast seda ongi Margera`d märgatud muuhulgas pidutsemas Atlantas ja Las Vegases. Kuna mees ei täitnud kohtu poolt ette nähtud ravi, siis on paljud lähedased tema pärast mures.

Mustade pilvedena taeva kohal on ka eelpool nimetatud advokaadi mahitusel algatatud nn liikumine „vabastage Bam“, kuna see on tekitanud sotsiaalmeedias palju pahameelt. Suur osa kasutajaid arvab, et Margera pere seatud eestkoste - sarnaselt Britney Spearsi juhtumile - on mõjutanud Margera paranemisprotsessi halvemuse poole.

TMZ allikate kohaselt olevat liikumise mõju sotsiaalmeedias läinud nii halvaks, et Margera pere poolt talle määratud tervishoiutöötaja - kes on ühtlasi perekonnasõber - hakkas suvel saama reaalseid ähvardusi.

Korduvalt Eestit ja siinseid üritusi väisanud Margera on alates 2016. aastast ka Eesti e-kodanik.