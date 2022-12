FOTOD | Viire hoidised ning Maidu õunamahl: tuntud Eesti näitlejad pakkusid soovijatele head ja paremat

Heategevuslik Jõulusahver kogus sel aastal toetusi MTÜ-le Mondo, kes suunab selle Ukraina sõjast puudutatud piirkondade ülesehitamisele, et vabastatud külade ja linnade elanikud saaksid koju naasta. Paljudes Ukraina piirkondades on suur vajadus generaatorite järele, sest tavapärane energiavarustus on rivist väljas.

Üks sahvri eestvedajaid Kersti Heinloo: „Jõulusahvrit on Draamateatris läbi viidud nüüd juba ligi kümme aastat. Sellest on kujunenud sündmus, mida teatrirahvas ja publik aegsasti oma kalendritesse üles märgib, et meeleolukast ja õdusast koosviibimisest osa saada. Draamateatri Jõulusahver on üritus, kus saad tulla öelda tere oma lemmiknäitlejale, kiita tema viimast rolli ning ühtlasi osta temalt jalga soojad sokid või viia kaasa maitsev hoidis oma kodu peolauale. Väga oluline on, et läbi aastate oleme kõik ühiselt toetanud tänu heategevuslikule kohvikule mitmeid abivajavaid organisatsioone ja toonud nii helgust pimedasse talveaega.“