Saatuslikud kaadrid? Hollywoodi staar teatas paar tundi peale paparatsofotode avalikustamist lahutusest

Collette ja Galafassi tegid sotsiaalmeediasse ühise avalduse kolmapäeva õhtul, vahendab USA kõmumeedia. Paari sõnul oli lahkumineku otsus ühine ja edasist elu jätkatakse vastastikuses austuses. Paar viitas ühistele lastele ja lubas, et nende jaoks jäädakse igal juhul perekonnaks.

Collette’i ja Galafassi esindajad ei ole seni juhtumit pikemalt kommenteerinud.



Austraalia juurtega Collette ja Galafassi abiellusid 2003. aastal ning neil on kaks ühist last: 14-aastane tütar Sage Florence ja 11-aastane poeg Arlo Robert.



Oscarile nomineeritud Collette on tuntud paljudest seriaalidest ja filmidest nagu „Kuues meel“, „Nugade peal“ ja „Väike miss päikesepaiste“. Galafassi sai eelkõige tuntuks Austraalia rokkbändi Gelbison trummarina.