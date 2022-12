Andrei Zevakin „Villa“ tegijate hiigelnõudest: vargus on vargus

Zevakin ütles Äripäeva raadiosaates „Läbilöök“, et tema arust on olenemata isiku vanusest vargus alati ikkagi vargus.



“Ja kui inimesed küsivad, et kuidas saab 16-aastaselt raha sisse nõuda... Ütleme, et seesama 16-aastane varastab sult telefoni ära, mis sa ütled siis? Ohh, ta on alaealine, ta on 16-aastane, et see on fain? /.../ See on ju täpselt samasugune vargus,“ rääkis Zevakin.



Kroonika kirjutas hiljuti, et avalikkuse ette on jõudnud uut tõsielusaadet „Villa“ esindava ettevõtte Kassu OÜ koostatud nõudekiri, milles nõutakse saadet tasuta levitanud alaealiselt ja tema vanemalt kahjutasuna välja 199 500 eurot. Ettevõtet esindava advokaadi sõnul on nad olnud sunnitud pöörduma kohtusse.



Kassu OÜ esindava Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaadi Hanne-Loore Mööli sõnul oli ettevõtte peamine nõue, et autoriõiguste rikkumine lõpetataks.