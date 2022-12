JALUTAMAS Marina Kaljurand oma šoti terjeri Lennu ja krants Rocky`ga. Kaljurandade peres on olnud ka kass ja ei ole välistatud, et kord kass ka jälle kampa võetakse. "Oleks ju tore, kui oleks veel mõni selline Garfieldi moega kass. Koertele oleks see muidugi täileik šokk – et nüüd toodi kass ka veel majja," muheleb Marina.

FOTO: Sven Tupits | Delfi Meedia