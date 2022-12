FOTOD | “Vallalise kaunitari” saade sai emotsionaalse lõpu: Brigitte valituks osutus vana tuttav Hendrik, kes palus kaunitari naiseks!

Samal ajal, kui televaatajad said nautida “Vallalise kaunitari” esimese hooaja finaali TV3 eetrist, toimus Pärnus vestlusõhtu koos saate kangelanna Brigitte Susanne Hundi ja saate osalistega.

Finaalis „grillisid“ Brigitte lähedased ja sõbrannad mõlemat mehekandidaati, küsides neilt väga otsekoheseid küsimusi meeste enda ja nende suhete kohta. Samuti said poissmehed võimaluse veel viimast korda näidata, et just nemad väärivad kaunitari südant.

Esimesena pidi punasele vaibale astuma Kaspar, kes jäi Brigittele juba esimesest saatest silma. Vallaline kaunitar tõdes, et nägi mehes kohe algusest peale sära. „Mu aju ütles, et temasse sa võiksid küll armuda, aga südames on lihtsalt keegi teine,“ teatas Brigitte aga lõpuks Kasparile kurvalt. Mees poetas selle peale ka mitu pisarat...

Teisena astus siis punasele vaibale Hendrik. Alustuseks luges Brigitte Hendrikule ette enda raamatust ühe peatüki, milles kirjeldas nende esimesi märkamisi. Brigitte tõdes pisarsilmi, et kõik tema lähedased ütlesid, kui õnnelik Brigitte Hendrikuga koos olles tundub. „Sina oledki minu raamatu viimane peatükk,“ lausus Brigitte silmad vett täis.

Hendrik vastas Brigittele, et ta on väga õnnelik, et nad just nüüd üksteist leidsid. Seejärel langes Hendrik ühele põlvele ja palus Brigitte endale naiseks. Viimane oli loomulikult nõus!

Hendrikul oli veel Brigittele üle anda lausa kaks sõrmust.

Paar lausus lõpetuseks väga õnnelikult kaamerasse, et keegi nende pärast ei muretseks.