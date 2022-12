Brigitte Susanne Hunt hommikul pärast „Vallalise kaunitari“ šokeerivat finaali: liigume rahulikult ja avatud südamega edasi

Brigitte postitas laupäeva hommikul oma Instagrami sõnumi, kus mõlgutas oma mõtteid pärast reedest finaali, kus selgust, et kuigi saate võitis Hendrik Terras, kes Hundile ka abieluettepaneku tegi, siis tänaseks nad enam koos ei ole.

„Nagu ma ütlesin pärast Johnny Deppi ja Amber Heardi kaasust... Kui tõde on päevavalgel, siis sellest piisab, aga ärme külva kurjust ja viha maailmasse juurde. Ärme cancelda (tühista - toim.) inimesi,“ alustas Brigitte oma Instagrami story postitust.

„Külvame mõistvus, hoolivust ja kaastunnet mõlemale poolele, sest seda väärib igaüks,“ kirjutas Hunt soovituse oma jälgijatele. „Ma tänan teid kaasa elamast, see tähendab mulle palju, aga ärme rohkem sellest uuel nädalal räägi ja liigume rahulikult ja avatud südamega edasi,“ sõnas Brigitte veel ja lisas, et tema läheb peagi pikemale puhkusele, et oma raamatu viimased 5 protsenti valmis kirjutada.