ÜLEVAADE | Sotsiaalmeedias meenutatakse Kihnu Virvet. Astrid Kannel: ta oli meie Elizabeth II

Poliitik Jüri Ratas sõnas oma Facebooki postituses, et tänane hommik on toonud ääretult kurva uudise. „Olen tänulik meie ühiste kohtumiste eest ja jään teda meenutama kui südamlikku, positiivset ja elurõõmsat inimest. Avaldan siirast kaastunnet Kihnu Virve perele, lähedastele, ning kõigile tema loomingu austajatele,“ kirjutas Ratas.

Riina Solman avaldas oma postituses lootust kaastunnet lähedastele, kihnlastele ja tervele Eestile. „Usun, et Virve on paremas paigas, parematel maadel juba... „Meri on, meri jääb, meri olema peab...“ Sama hästi saab tema loodu põhjal öelda: „Virve on, Virve jääb...,“ lausus Solman oma postituses.

Kadri Simson avaldas samuti postituse rahvalauliku mälestuseks: „Kihnu Virve rahvalikud viisid, terased sõnad ja päikeseline olek on heaks teejuhiks - kuidas elada pikk elu, andes positiivset energiat sel pikal teel ka teekaaslastele. Aitäh Virve!“.

Annely Akkermann meenutas oma postituses heade sõnadega Virvet, kelle nad koos on paljudel folkloorireisidel käinud. „Virve oli võimas naine, tema noorus jäi sõjaaega ja tööelu nõukogude aega. Kui lapsed kasvasid suureks, Kihnu naise elutöö tehtud, sai järgida südame kutset - esitada oma laule. Ka selleks andis saatus talle pea 40 aastat, kui võtta arvesse, et Virve tuntus laulikuna, just laulikuna ja mitte lauljana, sai väljapool saart alguse 1980ndate keskel, kui ta esitas koos Kukerpillidega laulu „Merepidu“. Meri pidutseb nüüd ilma Virveta. Igavene mälestus,“ kirjutas Akkermann ja lisas postitusele juurde video, kus Kihvu Virve laulis 2014. aastal tollasele presidendile Toomas Hendrik Ilvesele oma vastvalminud laulu.

Inga Lunge soovis Virvele armastust kaasa: „Armastust! Nii nagu Sina meid armastasid! Ma tooks praegu kõik oma jakid Sulle kui ma vähegi saaks! Aitäh, et olid! Küll me oma nutud nutetud saame... tembuta nüüd seal ikka täiega! Olgu Sul kerge ja helge!“.