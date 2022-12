JÄRELEHÜÜE | Näitlejanna Inga Lunge Kihnu Virvest: saadaks ta sinna pilve peale tembutama

Näitlejanna Inga Lunge (41) meenutab rahvalaulikut: „Usun ja tunnen, et täna võib olla suur kurbus väga paljudel, kes teda isiklikult tundsid või ainult kaugelt teadsid. Vahel on mõni päev, mil aeg jääb seisma. Täna on see päev.

Üks Virve oli see, keda nägime teleekraanil ja laval nalja viskamas. Tal jätkus alati naljalugusid. Virve teadis, et need teevad inimestel tuju heaks. Tema jaoks oli oluline, et inimestel oleks rõõmus ja kerge olla. Teine külg, mida õppisin tundma Virve rolli ette valmistades ning tema kätt hoides, oli hoopis sügavam. Temas oli eriline elutarkus. Rahvalauliku maailma sisse minnes sain aru, et me pole üldse väga erinevad. Need tema taipamised olid mulle hästi tuttavad ja arusaadavad. Ta oli lihtne ja oskas omal kombel olla kõigiga selline vana tuttav ja hea sõber.

Meil võiks olla suur rõõm, et oli võimalik temast osa saada ja õppida temalt, kuidas armastada nii suurelt. Ilmselt paljud tundsid seda, kui tema juures käisid, et ta armastas kõiki, mitte ainult oma lähedasi. Päriselt armastaski elu ja inimesi. Ta kuulas sind alati huviga.

Meri oli Virve jaoks äärmiselt tähtis. Praegu, kui teda meenutan olen mere ääres ja vaatan kaugusesse. Nüüd ta saab olla üks selle mere, taeva ja maaga. Usun, et tal on ääretult põnev kus iganes ta on, sest temal juba igav ei olnud. Tahaks ta ära saata sellise sama suure armastusega nagu temas endas oli, mis ummistaks kogu Kihnu saare. Saadaks ta sinna pilve peale tembutama.“