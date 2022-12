TÄNA | YASMYN tähistab Fotografiskas suurejoonelise kontserdiga oma sünnipäeva

Eesootavast kontserdist rääkides selgitas YASMYN, et erinevalt 2019. aastast on nüüd laval 4 tantsijat, 3 bändipoissi ja esitamist ootavat muusikat nii palju, et kõik lood ei mahu ühe kontserti ajaraami sisse ära. Ta lubab, et laupäeva õhtul saab publik kuulda nii vanemaid lemmikuid, seniavaldamata lugusid ning ka nostalgilisi üllatusi.