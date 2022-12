Vaatajad pahased: miks näitas TV3 animafilmi „Trollid“ algust vene keeles?

Filmi „Trollid“ esimesed kuus minutit olid TV3 eetrisse läinud vene keeles, seejärel hakkasid filmitegelased keset lauset eesti keeles rääkima. Telekavas oli aga rõhutatud, et film on eesti keeles. Filmi alguses pettunud filmisõbrad avaldasid oma pahameelt TV3 Facebooki kontol. Ka Kroonikale laekus mitmelt televaatajalt pahaseid kirju seoses vales keeles eetrisse läinud filmiga.

„Paluks algusest eesti keeles,“ kirjutas üks pettunud televaataja. „Eesti keeles pidi ju olema,“ imestas teine vaataja filmi alguses. „Filmi algus on rikutud,“ kirjutas veel üks kommenteerija. „Kas homme hommikune kordus on sama vigane või tuleb see siis eesti keeles algusest peale?“ uuris järgmine filmisõber.