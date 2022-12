Pane vaim valmis: ansambel Trad.Attack! suundub kevadel üle-eestilisele tuurile

Tuuril esitletav album „Bring It On“ ilmub 31. märtsil 2023. „Meie uue albumi teekond on kantud muutusest nii meis endis kui ka muusikas ja maailmas meie ümber,“ selgitas bändi laulja ja torupillimängija Sandra Vabarna. „Eriti tore on uutes lugudes tervitada ka meie välis- ja kodumaised sõpru! Näiteks teevad albumil kaasa nii Gruusia vokaalkoor Iberi, Kanada folk-pop bänd The East Pointers kui ka mitmed eestlastest muusikud.“