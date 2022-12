Kuulujutud kisuvad aina tõsisemaks! Kas see näitleja ongi tõesti uus James Bond?

Väljaande The Sun andmetel on tegemist inglise näitleja Aaron Taylor-Johnsoniga. Juba mõnda aega on sahistatud, et just tema on valitud ikoonilisse rolli, kuid väidetavalt on mees käinud ka juba võtetel ning filminud ära maailmakuulsa stseeni, kus James Bond ilmub püssitoru kujutava graafikaga ekraanile.

„See (filmimine) näitab, et ta on bossidele muljet avaldanud. See kindlasti viib teda lähedamale sellele, et temaga lõpuks leping sõlmitakse,“ ütles allikas The Sunile. James Bondi filmide eest vastutavatele inimestele oli meeldinud see, et Taylor-Johnson on varem osalenud mitmetes põnevusfilmides ning ta on näitlejana väga mitmekülgne.