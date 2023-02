Võistlustantsijatest abikaasad Kaisa Oja-Mehine (38) ja Marko Mehine (35), kes võitis koos Ülle Lichtfeldtiga saate „Tantsud tähtedega“, on musta värvi armastanud juba ammu - isegi nende endise korteri magamistuba oli must! Tumedates toonides on ka nende eramu, saun seejuures lausa süsimust.