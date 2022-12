Victoria Beckham pani punkti kuulujuttudele: ma ei ole ninaoperatsioonil käinud

Kuulujutud sellest, et Victoria Beckham on käinud noa all oma nina lõikamas, on levinud juba aastaid. Peamiselt väidetakse, et endine lauljanna on käinud salaja operatsioonil, et oma nina muuta väiksemaks. Victoria pani tõe paika ühes hiljutises YouTube'i videos.

Videos, kus Beckham osales koos tunnustatud meigikunstniku Charlotte Tilburyga, avaldas ärinaine, et ta pole kunagi ninaoperatsiooni teinud. Ta sõnas hoopis, et tema nina näeb väike välja tänu kontuurimisele, vahendab The Sun. Ta näitas videos lähemalt, kuidas ta oma nina meigiga kauniks teeb ja rääkis ka kuulujuttudest. „Inimesed räägivad, et ma olen käinud ninaoperatsioonil. Ma pole midagi sellist kunagi teinud, mul on alati selline nina olnud,“ kõmmutas Victoria kõik spekulatsioonid iluoperatsiooni kohta.

Victoria pahandas oma fänne aastal 2019, kui sõnas, et ta pole kunagi iluoperatsioonil käinud. Kaks aastat varem oli ta aga tunnistanud, et ta on vähemalt ühe korra käinud oma rindu suurendamas. „Mind pole kunagi ahvatlenud kosmeetilised protseduurid, aga ära iial ütle iial,“ ütles Beckham aastal 2019.

Aastal 2017 rääkis naine, et eitas aastaid enda rinnaoperatsiooni, kuid kahetseb seda. „See oli ebakindluse märk. Hinnake seda, mis teile on antud,“ lausus Victoria tollal.