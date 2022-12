Harry kõmulist doksarja ei kahetse: prints loodab, et tema pere vaatab sarja ja mõistab tema läbielamisi

Harry ema printsess Dianaga lähedane olnud allikas sõnas, et prints sarja ei kahetse ja loodab, et tema vend prints William ja isa kuningas Charles III vaatavad sarja. Harry loodab, et nii saab tema perekond aimu sellest, mida tema ja Meghan läbi pidid elama.

„Harry on rahul dokumentaalsarja narratiiviga ja sellega, kuidas tema ja Meghan sarjas mõjuvad. Sarja tegemise põhjuseks oli tahe jagada tõde nende elu kohta. Prints tunneb, et ta sai ära rääkida selle loo, mida ta tahtis maailmale kuuldavaks teha, ja ta ei kahetse seda absoluutselt,“ rääkis allikas.

Prints loodab, et tal on veel võimalik mingil määral oma perega ära leppida, kuigi paljud arvavad, et Harry uus sari on võimaluse kuningliku perekonnaga ära leppida vähem tõenäolisemaks teinud. Väidetavalt on prints William oma venna peale pahane, kuna too ei näidanud nende vanaema kuninganna Elizabeth II vastu välja austust, kui Sussexi hertsogipaar oma kuninglikest kohustustest loobus. Prints William ei ole sarja veel näinud, kuid pidi seda mingil hetkel vaatama, vahendab Daily Mail. Siiski arvatakse, et sari tema meelt oma venna osas ei muuda. Samuti ei usalda William Harry motiive kõmuliste paljastuste tegemisel, kuna printsil peaks järgmise aasta alguses ilmuma ka skandaalne raamat.

„William on väga privaatne inimene ja see, mis Harry teeb, on vastuolus kõige sellega, millesse Walesi prints usub. Paljud usuvad, et kaks venda ei paranda oma läbisaamist iial, selleks on juba liiga hilja,“ teadis allikas rääkida.

Ei William ega kuningas Charles plaani astuda sarja tõttu Harry ja Meghaniga sõtta ning nad ei soovi sarja kommenteerida. Erinevad Buckinghami palee allikad on kutsunud sarja tsirkuseks. Kuninglik perekond ei plaani sarjale avalikult reageerida ja jätkavad tavapäraselt oma kohustustega.