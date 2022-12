Raskes seisus haiglasse viidud „Jackassi“ täht Bam Margera pääses koju

„Jackassi“ staari haiglasse sattumist kajastas eelmisel nädalal TMZ, kes kirjutas, et Margera seisund on raske. Teadaolevalt on Bami kimbutanud viimastel aastatel mitmesugused terviseprobleemid. Näiteks on ta vahele jäänud narkootikumide tarvitamisega, mistõttu on ta viibinud võõrutusravikliinikus pikalt ravil. Samuti on Margera olnud kimpus alkoholiprobleemidega ning süüdistanud selles oma endist sõpra ja kuulsat Soome rokkarit Ville Valot.