MIS TOIMUS „VILLAS“? | Liis räägib suu puhtaks: Arles on naistega lihtsalt d*ck!

Juba järgmisel neljapäeval selgub see võitjapaar, kes läheb koju „Villa“ 30 000 euro suuruse auhinnarahaga. Üheks favoriidiks on saate draamakuninganna Liis, kes on olnud pinnuks silmas nii mõnelegi kaasvõistlejale. Eelmises „Mis toimus „Villas“?“ episoodis jagus tema ekspeikal Arlesel naise kohta ka päris krõbedaid sõnu.