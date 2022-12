„Vanaema kihlasõrmus läks juba oktoobris katki...“ Aasta skandaali kohta räägivad suu puhtaks Hendrik Terras, Kaupo Karelson, Brigitte mänedžer jt

Wasa Resortis juhtunu kohta saab ka nädal hiljem öelda ühe ingliskeelse termini fever dream ehk see kõik justkui leidis aset minu enda silmade all, aga tundub, nagu oleksin seda kõike ette kujutanud. Juba enne Brigitte Susanne Hundi (27) ja Hendrik Terrase (29) avalikku sõnasõda umbes 60pealise publiku ees tundus, et see õhtu ei saa enam veidramaks minna. Aga kõik, mis juhtus pärast kaamerate kinnipanekut ja Terrase lahkumist Pärnust, tundus veelgi sürreaalsem.