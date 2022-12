„Villas“ juba täna: probleemid paradiisis ning kuum etteaste, mis ajab kõik villalised elevile

„Villa“ 10. osas lahkusid saatest Diana ja Andre ning lisandus uus tüdruk Maarja-Liis Inglismaalt. Õendust õppiv ja striptiisitarina töötav Maarja-Liis ning Kaido klappisid hästi, sest viimane on Saaremaa stripiklubi turvamees olnud lausa kolm aastat. Suur tüli puhkes Katriini ning Kaido vahel, mis lõi kiilu senise esipaari vahele.

Ka „Villa“ uus osa ei möödu erimeelsusteta: Antoniol ja Maarjal on keeruline teineteise vajadustest aru saada ning ühist suhtekeelt leida, mis peamiselt Antoniole sobiks. „Sa tundud mulle täpselt selline naine, kes minu asjadest teistele räägib,“ teatab Antonio, et ei usalda oma praegust kaaslast. „Ma olen väsinud sellest, et sa mind nii halva inimesena tundma paned,“ lajatab Maarja vastu.