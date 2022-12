Tanja Mihhailova-Saar avaldab, kuidas on lapse saamine tema elu muutnud: sain aru kui isekas varem olin

Tanja ja Mikk Saare poeg Teodor on juba 4-aastane. Lauljanna tunnistab, et lapse saamine on tema elu drastiliselt muutnud. „Ma sain aru, kui isekas olin varem kõik need aastad,“ räägib ta. „Oma aega ja tähelepanu väikse inimesega 24/7 jagada on hoopis teistmoodi.“