Millisest valest käib jutt? Prints Harry ähvardab doksarjas oma venda Williamit

Nimelt jõudis avalikkuse ette Harry ja tema abikaasa Meghani värske dokumentaalseriaali viimase kolme episoodi treiler. Kui Netflixis linastunud esimestes episoodides tehti märkus, et William ja Kate on eraelus sama korralikud ja korrektsed kui avalikkuse ees, siis nüüd on Harry andnud oma vanemale vennale veelgi suurema tormihoiatuse.

„Nad hea meelega kaitsesid mu venda. Kuid nad ei tahtnud kunagi rääkida tõtt, et kaitsta meid,“ ütleb Harry avaldatud treileris. Prints tunnistab, et just tema oli see, kes oli Meghanile öelnud, et nad peavad Suurbritanniast lahkuma. Siis näidatakse hetke, kui Harry istub lennukis ja teatab, et nad on sõitmas USAsse. Mees kutsub seda „vabaduse lennuks“.