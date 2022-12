Sarv koputas juba uksele! Villa-Antonio paljastas, kuidas ta ühe Eesti kuulsuse 30 000-eurosest kahjunõudest pääses

Tegemist on kaks ja pool aastat tagasi kirgi kütnud Alari Kivisaare väidetava rassistliku väljaütlemisega Sky Plusi eetris. Nüüdseks on Tallinna ringkonnakohus ka kinnitanud, et tegemist oli rassistliku väljaütlemisega, kuid raadiohääle vastu petitsiooni loonud aktivistilt Katrina Raiendilt nõuti ikkagi 2000 euro suurust hüvitist. Algselt soovis Kivisaar naiselt välja nõuda lausa 75 000 eurot.