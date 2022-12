FOTO | Hollywoody staar Sharon Stone jagas haruldast isiklikku hetke

Foto teeb eriliseks asjaolu, et Stone ei ole enda adopteeritud poegadest avalikkuses väga rääkinud ega neid näidanud. Stone adopteeris poisid 2000. aastal. Hollywoody superstaar oli toona abielus ajakirjaniku Phil Bronsteiniga ning oli just läbi elanud nurisünnituse.

„Ma olen nüüd üksikema kolmele adopteeritud poisile ja nende kasvatamine on olnud mu elus suur privileeg,“ kirjutas Stone 2019. aasta emadepäeval ajakirja Vogue Briti versiooni veergudel. Stone tõdes toona, et pärast adopteerimist ei näinud ta maailma kunagi endistviisi.

Ajakirjale Hello antud intervjuus rääkis Stone lähemalt ka nüüdseks 22-aastase Roani lapsendamisprotsessist. Naise sõnul oli tal toona masendav periood elus ja ta oli just koju jõudnud, kui advokaat helistas ja teatas, et talle on leitud adopteerimiseks imeline poisslaps.