VIDEO | Mõned pohmellid on hullemad kui teised: tuntud modell ärkas üles, tätoveering näos

Lottie postitas TikToki keskkonda video, mis oli ilmselgelt filmitud järgmisel hommikul peale raju pidu. „Mul ei ole eilse kohta palju öelda, vaid et see oleks võinud tegemata jääda,“ räägib Lottie ja viitab ilmselgelt enda näol olevale tätoveeringule, vahendab Aftonbladet.



Videost on näha, et Lottie vasaku silma all ilutseb tätoveeritud sõna „lover“ („armuke“ või „armastaja“ – toim). Modell ja sotsiaalmeediastaar tõdeb aga, et see sõna on tehtud sinna jääma. „Me peame õppima seda armastama. Maailm peab õppima seda armastama. Mu ema peab õppima seda armastama. Loodetavasti,“ räägib Lottie.