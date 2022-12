FOTOD | Pinge viimaste sekunditeni: „Armastuse maleva“ võitjateks krooniti Maarja-Liis ja Siim

Eile õhtul eetrisse läinud „Armastuse maleva“ finaalsaade paljastas, kes saate võitjaks krooniti. Auhinnaraha nimel võistlesid kaks paari: Maarja-Liis ja Siim ning Xavier-Alexander ja Iiris. Enne, kui saatejuht Grete Paia kuulutas välja võitja, uuris ta paaridelt, mis nende tulevikuplaanid on. Xavier sõnas suve lõpus filmitud saates, et tema ja Iirisse romanss malevaga ei lõpe ja jätkub. Siis plaanisid nad auhinnaraha kulutada oma ühise tuleviku nimel. Siim ja Maarja-Liis pidid hoopis reisile suunduma.

Siim rääkis, et tema läks saatesse, sest tema hobi on ehitamine ja malevas vana saunamaja ülesvuntsimise võimalus oli tema jaoks pluss „Armastuse malevaga“ liitumisotsuse tegemise juures. Veel sõnas Siim, et tema klassiõde oli osalenud eelmises hooajas ning too neiu oli soovitanud tal saates osaleda. Siiski avaldas Siim, et lootis saatest ka armastust leida. Maarja-Liis sõnas, et tema läks saatesse kogemusi saama.