Uus kuum paar? Popstaar Dua Lipa veedab aega särtsaka räppariga

Harlow, kelle värske albumi üks lugudest kannab nime „Dua Lipa“, on väidetavalt popstaariga suhtes. Enne oma loo ilmumist maikuus oli Harlow teinud Dua Lipale kõne ja palunud tema nõusolekut loo nimele. Kuigi lauljanna oli loo pealkirja osas tundnud piinlikust, oli ta siiski nõusoleku andnud, vahendab Page Six.

Kaks muusikut kohtusid silmast silma Los Angelese linnas novembrikuus ja on sellest asjast peale teineteisest sissevõetud. Allikate sõnul on Dua ja Jack olnud alates novembrikuisest kohtumisest pidevalt teineteisega suhtluses. „Ta oli väga huvitatud Duast ja soovis, et nende romantika jätkuks,“ avaldas üks räpparit tundev allikas.

Eelmise nädala reedel oli Harlow lennanud lausa New Yorki, et seal Lipaga kohtuda pärast ühte tema esinemist. Järgmisel päeval oli neid nähtud koos einestamas ühes restoranis, kuid nad saabusid eraldi. Paar soovib, et neid praegusel hetkel avalikult koos ei nähta. Väidetavalt teeb Harlow kõik, et nende sädet hoida ning ta on alati olnud Dua Lipa fänn.