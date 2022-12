Kumb siis õige on? Netflix avaldas Harry ja Meghani dokumentaalsarjast kaks erinevat treilerit

Värske treiler on suure tähelepanu alla sattunud Briti meedias, kuna õrritusvideost levib kaks erinevat versiooni, vahendab Daily Mail. Esimeses versioonis, mille Netflix postitas oma Twitteri kontole ja mida on praeguseks näinud üle kolme miljoni kasutaja, on subtiitrides kirjas eesti keelde tõlgituna: „Nad hea meelega valetasid, et mu venda kaitsta“. Prints Harry ütleb samuti sellise lause treileris. Kuigi pole selge, kellele Harry vihjab ja milliseid valesid ta mõtleb, siis levivad spekulatsioonid, et prints räägib Buckinghami paleest.