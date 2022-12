Salajane iluoperatsioon? Fännid spekuleerivad, et Kim Kardashian on ilukirurgi noa all käinud

Tõsielustaar Kim Kardashian on viimasel ajal avalikkuse tähelepanu eest eemale hoidnud. Viimati nähti teda avalikus kohas detsembri alguses, kui tema poeg Saint oma seitsmendat sünnipäeva tähistas ja kuulus perekond Disneylandis käis. Samuti puudus Kardashian 6. detsembril Californias Santa Monica linnas toimunud People's Choice Awards auhinnatseremoonialt.

Fännid spekuleerivad, et Kimi pole avalikkuse ees näha seetõttu, et ta on salaja iluoperatsioonil käinud ja taastub nüüd sellest kodus. Fännid kirjutavad oma spekulatsioonidest Redditis ja jagavad seal ka tähelepanekuid, mis nende hinnangul kinnitavad iluoperatsiooni teooriat. „Kas Kim taastub operatsioonist? Me pole teda ammu näinud ja ta on alati olnud pealaest jalatallani riides,“ avas üks fänn oma iluoperatsiooni teooria tausta. „Ta postitab ainult vanu pilte oma Instagrami kontole ja ta polnud auhinnatseremoonial,“ lisas fänn veel.

Leidus kommenteerijaid, kes samuti iluoperatsiooni spekulatsioonidega nõustusid. „Ma ei imestaks, kui ta lasi enda juures midagi muuta. Talv on iluoperatsioonide hooaeg kuulsuste jaoks,“ avaldas teine fänn. „Lihtsam on end varjata dressipükste ja pusadega,“ lisas kolmas fänn.

Varem on fännid väitnud, et Kim on lasknud enda nägu kirurgiliselt muuta, kuna aastate jooksul on tema näolapp palju muutunud. Kardashian on aga alati kuulujutud iluoperatsioonidest kummutanud, kuid tõdenud, et ta on vaid Botoxit kasutanud.

Fännid aga ei usu, et tõsielustaar on ainult Botoxit endale süstinud. Maikuus, kui Kardashian Londonis viibis, märkasid fännid, et tema lõug näeb teistsugune välja ja spekuleerisid, et Kim on endale lõuaimplantaadi pannud, vahendab Mirror.