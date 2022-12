KLÕPSUD | Tomi Rahula tähistas särtsakate piltidega abikaasa Anni sünnipäeva: palju õnne, naine

Teisipäeval avaldas Tomi Rahula oma Instagrami kontol postituse mitme pildiga, et oma abikaasa Annile sünnipäevaks õnne soovida. Tomi postitatul piltidel on nii Anni üksinda kui ka Rahulad koos. Näiteks istub ühel pildil Anni klaveril, teisel poseerivad tema ja Tomi koos Eesti Muusikaauhindade galal. „Nagu öeldakse: „Wait for it“! Palju õnne, naine,“ kirjutas mees oma postituse juurde.

Rahulad on olnud abielus alates 2013. aasta suvest. Nendel on kaks last - 2017. aasta suvel sündinud Rubi ja tänavu augustis sündinud poeg Thor. Tomil on kooselust lauljatar Ithaka Mariaga tütar Agathe Vega, kes sel suvel tähistas juba 20. sünnipäeva.