Beckhamite kuulsus ja sugu ei kao: kuidas on David ja Victoria suutnud nii relevantsena püsida?

David Beckham (47) sündis 1975. aastal Londonis. Tema vanemad olid suured jalgpallifännid ja pojakene pandi pea kohe, kui ta juba kõndida oskas, jalgpallitrenni. Huvitaval kombel oli Londoni perekond suur Manchester Unitedi fänn ja kui vähegi võimalik, sõideti Manchesteri jalgpalli vaatama. Isa Ted pühendas kogu vaba aja jalgpallile ja töötas lisaks leivatööle ka noorte jalgpallitreenerina. Ka väike David on isa käe all treeninud. Ühest küljest perekondlik entusiasm, aga teisest küljest kindlasti ka andekus viisid poisi varakult esimese lepinguni just Manchester Unitediga 1991. aastal. Sinna võeti lühikese ajaga vastu terve ports andekaid noori, kes hiljem juba profiklubi ja Inglismaa koondise eest suuri tegusid tegid.