Kate Winsleti perekond elab maalähedast elu: meil on oma kanad ja kasvatame ise juurvilju

Kate Winslet näitleb kassahiti „Avatar“ teises osas, mis peagi kinodes esilinastub. Filmi keskmes on looduse kaitsmine inimtegevuse eest. Ilta-Sanomatile tunnistab näitlejatar, et ka tema perekond üritab elada võimalikult keskkonnasäästlikult. „Kodus me plastikut ei kasuta, sõidame elektriautoga, meil on oma kanad ja kasvatame ise juurvilju,“ rääkis naine. „Päris isemajandavad me küll ei ole, aga meil läheb üsna hästi.“