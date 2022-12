Rakvere Teatri näitlejanna Natali Väli (37) teatas sotsiaalmeedias, et käimasoleva hooajaga lõpeb tema enda soovil leping teatriga. Rakvere Teater, mille juhiks on tema abikaasa Velvo Väli (48), on olnud Natalile koduteatriks aastast 2010.