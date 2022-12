Jüri Butšakov hakkab vedama uut mälumängusaadet: saan seal saatejuhina areneda

Saate „Õhtu“ täht Jüri Butšakov nendib, et teeb küll praegu oma unistuste saadet, aga mälumängu vedamine on tore ja mõnus kõrvaltegevus. „„15 küsimust“ on mulle südamelähedane. Saan seal saatejuhina areneda,“ sõnab Jüri.

2020. aastal parima saatejuhi tiitliga pärjatud mees räägib, et mälumängu vedamine pole kuiv küsimuste-vastuste ettelugemine – loova õhkkonna vallandavad strateegiline mõtlemine ja õnn. „Seda on põnev jälgida ning siin on kuhjaga kirge, tempot ja pinget,“ kergitab Jüri saladuseloori uue saate ümber.

„15 küsimust“ on kodumaine mälumäng, kus mängijal on võimalus hakata panustama enda tugevustele ning samal ajal vastase nõrkusele. Mängu teeb eriliseks see, et osalejad ei pea kunagi kartma, et nad ei tea vastust ühelegi küsimusele, kuna põnev vihjete süsteem välistab selle võimaluse. Esimene mälumäng läheb eetrisse 19. detsembril.