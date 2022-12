Jennifer Anistoniga näitlemine pani Lisa Kudrowi enesehinnangule põntsu: mõtlesin, et pean dieedile minema

Lisa Kudrow räägib väljaandele Mirror, et Courteney Coxi ja Jennifer Anistoniga näideldes muutus ta oma kehakaalu pärast ebakindlaks.

Näitlejanna mängis hittsarjas „Sõbrad“ Phoebe Buffayd. Nüüd tõdeb ta, et nähes kauneid kaasnäitlejaid, tekkis tahtmine oma välimust muuta. Kudrow tundis toona, et Cox ja Aniston näevad paremad välja kui tema ning soovis samuti kaalust alla võtta.

„„Sõprades“ näideldes taipasin, et ei näegi selline välja, nagu varasemalt arvasin,“ sõnab Kudrow podcast'is nimega „Podcrushed“. „See oli väga ärritav. Mõtlesin, et pean nüüd dieedile minema...“

„Ma polnud ülekaalus, lihtsalt ei saanud oma kehatüübist aru ja arvasin, et saan seda korrigeerida,“ tunnistab näitlejanna. Tänaseks tunneb ta end oma kehas hästi ja enesekindlana. „Olen aru saanud, et näen selline välja, nagu olen,“ lisab Kudrow, „Peaasi, et olen oma kehas terve ja rõõmus.“