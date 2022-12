Filmidiiva Ada Lundveri rollid: refrääniks jääb ikka Andres Lapeteuse naine

Ada oli mõelnud, et seda rolli ta ära ei tee, aga läks järgmisel päeval siiski filmistuudiosse. Mainitud loos meenutas ta seda nii: „Ma olin õudselt ennast täis ja mõtlesin, et ma pean selle ära tegema. Käratasin Kromanovi­le, et kust leiab ta parema Reet Lapeteuse kui mina. Mina olen kõige parem. Istusin siis poole persenäkiga kirjutuslaua peale ja lasin edasi: paremat ei leia te mitte kuskilt.“

Ada jätkas: „Ta katsetas mind ikka mitu korda. Sest ta ei uskunud minusse. Lõpuks ütles, et tulgu ma järgmisel päeval tema juurde ning et ma mängiks talle nahaalset ja häbematut naist.“

Reet Lapeteus on noore näitleja Ada Lundveri tubli saavutus, kirjutas kriitik Valdeko Tobro . Lundver kehastab provintsi-Marylini, kirjutas tabavalt juba siis Mati Unt . Ada kuvand Eesti Marylin Monroena jäigi aastakümneteks püsima. Ka Adat hästi tundnud kirjanik Teet Kallas on teda nimetanud Eesti Marylin Monroeks, ainult et veel ilusamaks.

Tänapäeva noortele vaatajatele jäävad filmis ilmselt võõraks stseenid, kus räägitakse sotsialismi ideaalidest, aga teema, et ilus ahvatlev naine valib eduka mehe, kelle kõrval nautida toredat elu, on vägagi tänapäevane. Samuti on alati aktuaalne küsimus, kas suudame jääda alati ausaks ja mitte reeta sõpru. Need teemad hoiavad Lapeteuse-filmi elus.

Anne ilmutab ennast igal juhul. Kui Ada taas üht kontserti teadustas, märkas saalis istunud ja filmi „Jäljed“ osatäitjaid otsinud Kaljo Kiisk teda kohe. Kiisk on hiljem meenutanud, et kui ta nägi Adat kõpskingades lavale tulemas, müksas ta oma abikaasat ja ütles: „Vaat, see on minu tüdruk!“ Ada sai naispeaosa Valve rolli. Tema järgmine roll oli Virgu Anni telefilmis „Külmale maale“ ja siis tuli „Mis juhtus Andres Lapeteusega?“, mida on Ada osalusega filmidest tänapäeval kõige enam näidatud ja mille kaudu teda filminäitlejana kõige rohkem tuntakse.

Kromanov olevat küsinud, mis viga on. Ada vastas, et midagi ei ole viga, aga kas režissöör pole ikka veel aru saanud, et tema on parim. Siis läks Ada ukse juurde, keeras ringi ja ütles, et see oli ainult etüüd. Ning hakkas nutma. Asi oli tehtud.

Ei tahtnud, et filmiabikaasa teda suudleks

Andres Lapeteust mängis Einari Koppel, kellega Adal võtete ajal tekkis väike arusaamatus. Ada oli Einariga hea tuttav, aga mees kui filmipartner ei sobinud talle. Enne voodistseeni ütles Ada režissöörile, et võtku tema asemel dublant. Kromanov olevat rääkinud tund-poolteist, et see on filmivõte ja on vaja. Ada vastas, et tema ei taha, et mees teda suudleb. See stseen on ka muusikalis „Ada. Rääkimata lugu“. Kromanovi tahe jäi siiski peale ja tühjas stuudios tehti ära stseen, kus Ada oli kombinee väel.

Režissöör Kromanoviga oli Lundveri arvates raske töötada, kuna ta muudkui seletas ja seletas iga stseeni.

Selles filmis mängis Ada väga esinduslikus näitlejate seltskonnas: Heino Mandri, Einari Koppel, Kaljo Kiisk, Rein Aren, Ita Ever.

Ada on tunnistanud, et need näitlejad olid talle suured eeskujud ja algajana ta end nende keskel tundiski. Samas suhtusid staarid Adasse kui täiesti võrdväärsesse partnerisse.

Süütu ja lits

Ada on mitmes intervjuus maininud ühte valusat mälestust, kui ta käis kinos Sõprus üksinda seda filmi vaatamas ja pärast seanssi kuulis, kuidas üks naine teisele ütles: „Mis viga oli tal seda mängida, lits nagu ta on.“ Selline arvamus, et Ada mängis Reet Lapeteusena iseennast, levis filmi linastumise ajal päris laialdaselt. Alles aastakümneid hiljem ütles Ada intervjuus Urmas Otile, et 24-aastasena selles filmis mängides oli ta veel süütu. Ada on mitmes intervjuus öelnud, et mujal Nõukogude Liidus tehtud filmides mängiski ta sageli sakslaste litse, sest kust mujalt neid võtta oli kui mitte Baltikumist.

Filmid, mis meeldisid Adale rohkem