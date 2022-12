Nicolas Cage arvas lapsena, et on tulnukas: olin kindel, et pärinen teiselt planeedilt

Cage tunnistas intervjuus, et kui ta oli laps, arvas ta, et on tulnukas. Ta sõnas, et oli olnud šokis, kui sai teada, et tal on tavalise inimese organid ja tavaline luustik. „Ma olin šokis tol päeval, kui läksin lapsena arsti juurde ja sain teada, et mul on tavalised organid ja luustik. Ma olin kindel, et olen pärit kuskilt teiselt planeedilt,“ rääkis Cage intervjuus.