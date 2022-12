VIDEO | Laura Põldvere: ei tahaks öelda, et ma väga hea kokkaja olen

Restoranis Purpur pakuti tõeliselt hõrke maitseelamusi - nii kaheksajalga karrikastmes kui ka meriahvenat astelpajukastme ja lillkapsakreemiga. Põldvere sõnas, et tema saiatooteid ei tarbi ja lihasöömise lõpetas ta siis, kui oli 12-aastane. „See tuli sellest, et mulle ei maitsenud enam liha,“ rääkis lauljanna.

Samuti ei söönud Laura vahepeal kala ja temast sai väga suur mereannifänn. „Kui ma kodus ise toitu valmistan, siis ma suures osas teengi ainult mereande,“ avaldas Põldvere ja lisas, et valmistab toitu hingega. „Ma ei tahaks öelda, et ma väga hea kokkaja olen, aga selliste spetsiifiliste asjadega ma olen tegutsenud ja tegelenud,“ tunnistas ta.

Põldvere rääkis videos ka sellest, kuidas ta oma head vormi hoiab. Lauljatar sõnas, et ta pole kunagi dieeti pidanud ja pigem on see tänu geneetikale. „Naisterahvana mingil hetkel ikka vaatad enda keha ja mõtled: „Oi, peaksid siit nii ja sealt naa olema.“ Kunagi ei ole sellist hetke olnud, et ma olen totaalselt 100 protsenti rahul iseendaga,“ nentis lauljanna. Head vormi aitab hoida ka tema liikuv elustiil.

Laura rääkis veel, et viimasel ajal on tal tööd palju olnud. „Tööd on väga mõnusalt, kuna aasta lõpp on muusikute jaoks kõige tihedam aeg aasta jooksul,“ rääkis kiire elutempoga lauljanna ja lisas, et jõuab restorani kohati rohkem kui ise kodus kokata.